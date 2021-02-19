Пожар на улице Бородулина в Кирове: пострадавшим окажут всю необходимую помощь

19 февраля в 00:46 в городе Кирове произошел пожар в деревянном 4-х квартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Бородулина, 38. Фото: admkirov.ru

Минувшей ночью в областном центре произошла ужасная трагедия. Пожар на улице Бородулина, 38 унес жизни пяти человек, в том числе четырех детей. По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, где проживала семья из семи человек. По уточненным данным, в происшествии также пострадали шесть человек, из них трое несовершеннолетних.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что сейчас пострадавшим оказывается необходимая высококвалифицированная медицинская помощь. Трое детей доставлены в детскую областную больницу.

- Еще шесть человек размещены в гостинице «Вятка», - сообщил глава региона. - Для них будет найдено жилье. Всем пострадавшим Кировский центр социальной помощи семье и детям окажет социальную поддержку, в том числе по питанию и предметам первой необходимости.

Кроме того, губернатор сообщил, что пострадавшим будет оказана материальная помощь, администрация города поможет в похоронах погибших.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре, - сказал Игорь Васильев. - Это настоящая трагедия для всего нашего города.

Напомним, что возгорание произошло в деревянном жилом доме на четыре квартиры, расположенном в районе железнодорожного вокзала по адресу: ул. Бородулина, 38. В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».