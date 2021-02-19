Погорельцы с улицы Бородулина получат по 30 тысяч рублей

19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. Фото: admkirov.ru

Пострадавшим при пожаре на ул. Бородулина, 38 окажут финансовую помощь в виде единовременной выплаты, сообщил начальник управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области Игорь Прокошев.

Выплата составит тридцать тысяч рублей собственникам жилых помещений и лицам, зарегистрированным по месту проживания. Кроме того, будет предоставлена материальная помощь на оплату пошлины при восстановлении документов.

Погорельцам также будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда города.

- С каждым пострадавшим при пожаре будет отработан вопрос об оказании материальной помощи, администрация города поможет с похоронами погибших, - сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Напомним, что ночью 19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. На момент возгорания в здании находилось 18 жильцов. Пять из них погибли, шесть находятся в больницах областного центра. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».