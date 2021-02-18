Кировчан оставили без прямых выборов мэра

В четверг, 18 февраля, состоялось первое в текущем году пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Фото: zsko.ru

Объединенный законопроект оппозиции о возвращении прямых выборов мэра не нашел поддержки среди депутатов ОЗС. Альтернативный вариант, предложенный партией власти, отложен на неопределенный срок. Депутат от «Единой России» Юрий Балыбердин предложил более детально проработать вопрос, а также изучить мнение общественности и только тогда принимать решение.

Кроме того, депутаты проголосовали против инициативы Владимира Костина об усилении влияния законодателей на деятельность органов исполнительной власти. Согласно законопроекту, у губернатора бы возникала необходимость согласовывать с депутатами ОЗС ключевые должности в правительстве Кировской области.

Предложенный «Справедливой Россией» законопроект о сокращении оплачиваемых должностей в ОЗС также не нашел поддержки среди депутатов. По мнению Федора Сураева, инициатива могла бы экономить бюджету более 20 миллионов рублей за созыв.

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