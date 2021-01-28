Депутаты ОЗС рассмотрят законопроект о возвращении прямых выборов мэра Кирова

Законопроекты рассмотрят на следующем пленарном заседании. Фото: zsko.ru

Депутаты оппозиционных фракций совместно внесли законопроект о возвращении прямых выборов мэра Кирова. Авторами инициативы выступили Федор Сураев и Владимир Костин. Данный законопроект является альтернативой варианта партии власти, который также был внесен в региональный парламент в соавторстве Юрия Балыбердина, Германа Гончарова и Владимира Яговкина.

ЗАКОНОПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Авторы инициативы предлагают ввести единый принцип избрания глав городов - представительным органом из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, победитель которого в случае избрания возглавит администрацию. В свою очередь председатель думы будет выбираться из числа народных избранников.

- Наличие в структуре органов местного самоуправления одновременно и главы муниципального образования и главы местной администрации может порождать конфликтные ситуации в практике управления муниципальным образованием, - считают авторы инициативы.

Добавим, что предложенная система будет действовать не только в областном центре, но и в Кирово-Чепецке.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОППОЗИЦИИ

Инициатива «Справедливой России» и ЛДПР предусматривает возможность вернуть прямые выборы мэра в Кирове. Согласно законопроекту, избранный кандидат будет единственным высшим должностным лицом города. По мнению авторов инициативы, отмена прямых выборов негативно сказалась на качестве городского управления. Так, с 2007 года ни один из пяти глав администрации не доработал до окончания своего срока. После сложения полномочий сити-менеджеры уходят на другие должности или попадают под уголовное преследование.

Помимо этого, прямые выборы позволят уйти от кадрового голода, а также от давления со стороны региональной власти.

- Сейчас в кадровом конкурсе побеждает не сильнейший, а лояльнейший, - подчеркнули представители партии «Справедливая Россия».

ШАНСЫ ЕСТЬ У ВСЕХ

Несмотря на фракционное большинство депутатов от «Единой России», которого достаточно для принятия законопроекта «Балыбердин-Гончаров-Яговкин», инициатива оппозиции может быть «продавлена» голосами «отколовшихся» депутатом. В первую очередь группой «химиков», которые не намерены терять контроль над Кирово-Чепецком (законопроект от оппозиции предусматривает изменения только в Кирове - прим. Ред. ). Кроме того, в рядах самой фракции «Единой России» произошел разлад, который также способен перетянуть колеблющихся на сторону оппозиции.

Помимо этого, эксперты полагают, что законопроект оппозиции отражает социальный запрос общества, который давно назрел. А последние коррупционные истории с Быковым и Шульнгиным только добавили теме остроты. В свою очередь инициатива от партии власти служит некой «дымовой завесой», позволяющей оттянуть решение о возвращении прямых выборов на неопределенный срок.

- Данная инициатива больше похожа на попытку пойти на поводу у общественного мнения, ничего при этом не сделав, - заявил Владимир Костин. - И вроде бы, мэра возвращают, но выбираться он будет не жителями, а конкурсной комиссией.

Резюмируя, можно предположить, что следующие пленарное заседание может пойти не по заготовленному сценарию. Тем более у депутатов уже есть подобный опыт, полученный при обсуждении транспортной реформы.