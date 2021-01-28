Оппозиция намерена добиться сокращения оплачиваемых должностей в ОЗС

В случае принятия законопроекта оплачиваемые госдолжности должны сократить с начала действия следующего созыва ОЗС. Фото: zsko.ru

В законодательное собрание Кировской области внесен законопроект, который может изменить количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. С данной инициативой выступил лидер фракции эсеров Федор Сураев.

В пояснительной записке говорится, что оплачиваемые должности в ОЗС должны сократиться на половину - с 8 до 4. Предложение основывается на федеральном законе, а также учитываются результаты выборов четвертого, пятого и шестого созыва.

Стоит отметить, что данный законопроект вносится повторно. В декабре члены профильного комитета выразили мнение, что инициатива слишком «сырая» и ее необходимо дорабатывать. Тогда Федор Сураев пояснял, что такие меры позволят экономить более 20 миллионов рублей за созыв.

- Раз на октябрьском заседании было принято решение о сокращении числа депутатов, мы считаем, что пора сделать второй шаг - сократить число оплачиваемых должностей в ОЗС и выполнить те обязательства, о которых говорили авторы инициативы, - прокомментировал Федор Васильевич.

В случае принятия законопроекта оплачиваемые госдолжности должны сократить с начала действия следующего созыва ОЗС, то есть с сентября 2021 года.