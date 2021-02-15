«Победилово» выходит из кризиса

В январе из Кирова в Калугу улетело почти 500 человек. Фото: pobedilovo.com

В январе текущего года услугами аэропорта «Победилово» воспользовались 20421 человек, что практически на уровне аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Что касается новых маршрутов, открытых в январе 2021 года, то из Кирова в Калугу улетело почти 500 человек, в Уфу - 313, а в Екатеринбург - 315. При этом в министерстве отмечают, что еще рано говорить о популярности рейсов, полноценный анализ будет виден по итогам полугода работы.

Ранее председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что региональные власти заинтересованы в развитии кировского аэропорта. Так, в текущем году планируется начать работы по реконструкции аэропорта «Победилово».

Напомним, что с 23 апреля текущего года жители региона смогут улететь в Симферополь по льготным ценам. Подробнее здесь.

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