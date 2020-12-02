Кировчане смогут улететь в Калугу, Екатеринбург и Уфу

Новые направления утверждены приказом Федерального агентства воздушного транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин на встрече с журналистами рассказал о расширении авиасообщения с регионами. По словам Александра Анатольевича, в текущем году областные власти вели работу по увеличению маршрутов из аэропорта Победилово.

- На 2021 год в рамках Программы развития региональных перевозок в перечень субсидируемых направлений включены маршруты из Кирова - в Калугу, Екатеринбург, Уфу, - поделился Александр Чурин. - Помимо этого, планируется увеличить количество регулярных рейсов в Сочи, сделав это сообщение круглогодичным. Данные направления утверждены приказом Федерального агентства воздушного транспорта в ноябре текущего года.

В планах у властей также обновить и внешний вид аэропорта Победилово - ремонт фасадов здания, помещений обслуживания пассажиров и размещения персонала. Кроме того, в следующем году начнется строительство аварийно-спасательной станции.

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