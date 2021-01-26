Кировчане смогут улететь в Крым по льготным ценам

Время в полете составит 3 часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 23 апреля текущего года жители региона смогут улететь в Симферополь по льготным ценам. В настоящее время данный маршрут включен в госпрограмму и будет субсидироваться из федерального бюджета.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что рейсы по маршруту Симферополь - Киров - Симферополь будут выполняться авиакомпанией «Северный ветер» два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из Кирова в 16:50, из Симферополя - в 13:10. Стоимость же билета в одну сторону составит 3550 рублей

Специальные льготные тарифы доступны следующим категориям граждан:

- молодые люди в возрасте до 23 лет;

- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

- инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие;

- инвалиды с детства II или III группы;

- сопровождающие детей-инвалидов;

- многодетные семьи.

Приобрести льготные билеты можно на официальной сайте авиакомпании «Северный ветер».

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