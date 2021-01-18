В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области прокомментировали ситуацию с отоплением в поселке Загарье Юрьянского района. Ранее «Комсомолка» сообщала, что с начала января пятнадцать домов остались без отопления из-за проблем с финансированием котельной. Жители вынуждены спать в шубах и валенках, а дети - учиться в верхней одежде.По официальной версии, тепла недостаточно из-за влаги в топливе. Дело в том, что котельная работает на дровах, а они отсырели. На сегодняшний день температура теплоносителя на выходе составляет 52 градуса, это очень низкий показатель.- Поднять температуру теплоносителя на данном виде топлива не удалось, - пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. - Поэтому в понедельник утром, 18 января, были отправлены машины за новой партией березовых дров.Ожидается, что это поможет поднять температуру теплоносителя до нужных показателей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ одном из поселков Юрьянского района жители спят в шубах и валенкахВ поселке Загарье Юрьянского района жители вынуждены спать в шубах и валенках, а дети - учиться в верхней одежде. Дело в том, что с января текущего года пятнадцать домов, школа и детский садик остались без отопления. (подробности)В Опаринском районе замерзает целый поселокДети поселка Заря Опаринского района не могут нормально учиться из-за сильного холода в школе, а жители населенного пункта замерзают в своих домах. (подробности)В поселке Заря восстановлена работа котельнойВ поселке Заря Опаринского района в ночь с 13 на 14 января устранили аварию на котельной, в связи с чем произошло снижение температуры в жилых домах и социально значимых объектах. (подробности)