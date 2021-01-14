Дети поселка Заря Опаринского района не могут нормально учиться из-за сильного холода в школе, а жители населенного пункта замерзают в своих домах. Дело в том, что у местной котельной возникли трудности из-за нехватки топлива и столбик термометра в квартирах даже в начале отопительного сезона не поднимался выше 14 градусов.Кроме того, 14 января, как сообщают местные жители, в котельной произошла авария. Из-за этого температура в школе опустилась до 5-8 градусов, а детей отправили по домам. В жилых домах температура колеблется от 5 до 12 градусов.- Дети из местной школы вынуждены остаться дома, так как температура в помещениях учебного заведения 5-8 градусов, - сообщили общественники из ОНФ.Несмотря на всю очевидность нарушений температурного режима, перерасчет платы за отопление сделан не был. В настоящее время общественники направили обращение в областную прокуратуру. Активисты ОНФ просят ведомство проверить деятельность местной управляющей компании.