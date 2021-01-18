В поселке Загарье Юрьянского района жители вынуждены спать в шубах и валенках, а дети - учиться в верхней одежде. Дело в том, что с января текущего года пятнадцать домов, школа и детский садик остались без отопления.Местные жители рассказали активистам ОНФ, что не спасают даже обогреватели, а из-за высокой влажности на стенах появляется плесень. Температура же в квартирах не превышает 16 градусов.- Такая ситуация - с начала января, - рассказала местная жительница. - В самые сильные январские заморозки отопления в домах не было совсем, так как нечем было топить котельную. Спать приходится в валенках и шубах, сверху по несколько одеял.В ОНФ сообщили, что подготовка к отопительному сезону не была проведена должным образом из-за проблем с финансированием. Кроме того, общественники обратились в областную прокуратуры по факту нарушения температурного режима.Напомним, что похожая ситуация сложилась в поселке Заря Опаринского района. В жилых домах температура колеблется от 5 до 12 градусов из-за проблем в работе котельной. На сегодняшний день проблема с аварией в котельной решена, но люди продолжают замерзать, сообщили в ОНФ. Подробнее здесь.