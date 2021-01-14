В поселке Заря Опаринского района в ночь с 13 на 14 января устранили аварию на котельной, в связи с чем произошло снижение температуры в жилых домах и социально значимых объектах. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.- С 9 утра 14 января котельная поселка перешла в штатный режим работы и температура теплоносителя начала подниматься, - пояснил заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский. - Система теплоснабжения достаточно инертна, поэтому для восстановления нормативной температуры в жилых домах и других объектах потребуется не менее суток. Данный инцидент находится на особом контроле министерства энергетики и ЖКХ.Жители поселка могут сделать перерасчет платы за отопление в соответствии с №354 Постановлением Российской Федерации. Он осуществляется только после подачи заявления. Министерство рекомендует жителям поселка Заря обратиться с заявлением на перерасчет платы в организацию, которая является исполнителем коммунальных услуг по теплоснабжению (все необходимые данные содержатся в квитанции об оплате).