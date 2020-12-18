Число народных избранников в ОЗС сократили, а платные должности оставили

Изменения позволили бы ежегодно экономить более шести миллионов рублей. Фото: zsko.ru

Профильная комиссия «развернула» законопроект о сокращение платных должностей в Законодательном собрании Кировской области. Ранее с данной инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев.

По мнению автора законопроекта, данные изменения позволили бы ежегодно экономить более шести миллионов рублей, а освободившиеся средства предлагалось направить на социальные обязательства региона.

Однако члены профильного комитета выразили мнение, что законопроект слишком «сырой» и его необходимо дорабатывать. Кроме того, ранее областная прокуратура завяла, что инициатива противоречит положениям федерального законодательства.

- При такой ситуации, когда мы имеем факт прямого противоречия законопроекта федеральному закону, мы не можем дальше двигаться, рассматривать его в первом чтении, - пояснил председатель комитета Валерий Басюк.

В итоге большинством голосов законопроект был снят с повестки пленарного заседания на 17 декабря.