Оппозиция хочет сократить оплачиваемые должности в ОЗС

Отказаться предлагают от пяти платных должностей. Фото: zsko.ru

В Законодательное Собрание Кировской области внесен законопроект, который может сократить число платных должностей. С инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что отказаться предлагают от пяти платных должностей - одного из зампредов ОЗС, председателей комитетов и комиссий и их замов.

По мнению авторов законопроекта, данная инициатива позволит ежегодно экономить более шести миллионов рублей или более 30 миллионов рублей за созыв. Освободившиеся средства планируют направить на социальные обязательства региона.

- Раз на октябрьском заседании было принято решение о сокращении числа депутатов, мы считаем, что пора сделать второй шаг - сократить число оплачиваемых должностей в ОЗС и выполнить те обязательства, о которых говорили авторы инициативы, - прокомментировал Федор Сураев. - Собственно, экономия бюджетных средств была одним из основных аргументов внесения данного законопроекта.

Кроме того, в документе сказано, что данный вопрос нужно было пояснить при принятии законопроекта о сокращении числа депутатов, так как он является принципиальным и должен быть учтен при формировании бюджета на следующий год. Однако авторы инициативы забыли про финансовую составляющую, сохранив за собой платные ставки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте