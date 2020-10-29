Демарш вятской оппозиции: «Единая Россия» в одиночестве приняла законопроект о сокращении числа депутатов

Следующий состав ОЗС будет представлен 40 депутатами. Фото: zsko.ru

В четверг, 29 октября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели законопроект о сокращении числа народных избранников. Отметим, что сейчас интересы жителей региона представляют 54 парламентария. Такое количество установлено еще в 1996 году: 27 депутатов избираются по одномандатному округу, а еще 27 - по партийным спискам. Законодатели же предложили сократить число думцев до 40 человек за счет депутатов «списочников» - с 27 до 13 человек.

Обсуждение законопроекта вылилось в бурную дискуссию. Фото: zsko.ru

По мнению автора инициативы Романа Титова, сокращение числа депутатов значительно повысит статус народных избранников, а в дальнейшем сократит издержки на содержание ОЗС.

- Количество одномандатных округов сохраняется - как было 27, так и останется, - пояснил Роман Титов. - Что касается списочных групп, они действительно подлежат перекройке, что, на мой взгляд, будет способствовать повышению статуса депутата-списочника, потому что за него должны будут проголосовать жители двух, а в одном случае даже трех округов.

Обсуждение законопроекта вылилось в бурную дискуссию. Еще до выступления одного из авторов инициативы фракция «КПРФ» покинула пленарное заседание. Следом за коммунистами слово взял руководитель фракции «Справедливая Россия».

- Когда «Единая Россия» выступает с подобными инициативами – это значит, что нас ждет очередная афера с законодательством, которая должна помочь партии любыми способами удержать власть, - заявил депутат Федор Сураев. - Какая экономия, если на сегодняшнем заседании будет рассматриваться вопрос о введении новой должности в ОЗС на платной основе! Наша фракция в полном составе покидает заседание! Мы отказываемся от участия в этом фарсе!

Лидер фракции ЛДПР Владимир Костин поддержал своих коллег. Он отметил, что законодательное собрание продолжает деградировать. Кроме того, депутата возмутила спешка принятия законопроекта: «я не понимаю, почему мы должны вносить изменения в устав по-партизански (пленарное заседание состоялось в формате видеоконференцсвязи – Ред.)».

- Мы за сокращение, но вместе с исполнительной властью, на которую бюджет тратит миллиард в год, - пояснил свою позицию Владимир Александрович. - Мы категорически не поддерживаем принятие законопроекта по предложенной процедуре.

Представитель профильного комитета подчеркнул, что изменения рекомендованы к принятию в двух чтениях. Спикер парламента Владимир Бакин напомнил коллегам, что Общественная палата и губернатор также поддержали законопроект.

После ожесточенного спора Владимир Костин попросил проверить доверенности, по которым голосуют депутаты за отсутствующих коллег. После этого фракция ЛДПР тоже покинула пленарное заседание.

- Депутаты от «Единой России» пытаются принять важнейшие изменения в режиме видеоконференцсвязи и по доверенностям, - эмоционально заявил Владимир Александрович. - Вы так хотите, чтобы одномандатник отвечал перед своими избирателями? Даже не присутствуя на заседании! Своей спешкой и желанием изменить принципы демократизма нам не оставляют другого выборы! В этом безобразии фракции ЛДПР участвовать не будет.

В итоге перед началом голосования депутаты от фракции «Единая Россия» остались в одиночестве. Однако подавляющие большинство народных избранников от партии власти смогло принять законопроект и без оппозиции. За сокращение депутатов проголосовало ровно 40 человек. Иронично, что именно такое число парламентариев сможет вместить будущий созыв ОЗС.

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