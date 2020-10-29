Депутаты ОЗС сняли законопроект о согласовании кандидатов на должности в правительство Кировской области

Автор инициативы Владимир Костин надеется, что законопроект будет рассмотрен в будущем. Фото: zsko.ru

В четверг, 29 октября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты планировали рассмотреть законопроект о необходимости согласовывать с представителями законодательной власти кандидатов на ключевые должности в правительстве. Однако автор инициативы Владимир Костин направил в региональный парламент письмо, в котором попросил исключить из повестки заседания данный вопрос.

- Подчеркиваю, что был не отзыв законопроекта, а перенос рассмотрения,- сообщил Владимир Александрович. - Я считаю, что в режиме видеоконференцсвязи менять устав неправильно.

Большинством голосов депутаты поддержали исключение законопроекта из повестки заседания.

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