Общественники поддержали законопроект о сокращении числа депутатов ОЗС

В новом созыве ОЗС число депутатов может сократиться до 40 человек. Фото: zsko.ru

Во вторник, 20 октября, в Общественной палате Кировской области состоялось онлайн-заседание комиссии по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту. Общественники обсудили законопроект о сокращении числа депутатов ОЗС, который был внесен на рассмотрение в парламент 12 октября.

Авторы инициативы предлагают сократить число парламентариев до 40 человек. Уменьшить планируют депутатов «списочников» - с 27 до 13 человек.

Заместитель председателя Законодательного собрания Роман Титов уверен, что сокращение числа депутатов значительно повысит статус народных избранников, а в дальнейшем сократит издержки на содержание ОЗС.

- Количество одномандатных округов сохраняется - как было 27, так и останется, - пояснил Роман Титов. - Что касается списочных групп, они действительно подлежат перекройке, что, на мой взгляд, будет способствовать повышению статуса депутата-списочника, потому что за него должны будут проголосовать жители двух, а в одном случае даже трех округов.

Мнение членов ОПКО о целесообразности законопроекта разделилось. Так, общественник Андрей Воробьев высказался против. Он предложил внести изменения в пропорциональную избирательную систему: «вернуть выборы по открытым спискам, чтобы избиратели голосовали за конкретные фамилии, а не за кандидатов - «паровозов».

Эксперт ОПКО Олег Холкин назвал инициативу депутатов уместной, но высказался о необходимости совершенствования избирательного законодательства. Помимо этого, общественник предложил отказаться от пропорциональной системы и в целом перейти на мажоритарную.

По итогам голосования большинство членов профильной комиссии поддержали законопроект о сокращении числа депутатов ОЗС. Заключение профильной комиссии ОПКО направлено в Заксобрание.

Напомним, что ранее оппозиционные фракции высказались против данной инициативы. Они уверенны, что многие одномандатники будут скрывать свою партийную принадлежность, баллотируясь под видом независимых кандидатов. К примеру, такая ситуация произошла в 2016 году. Тогда за оппозицию проголосовало большинство избирателей, но за счет одномондатников «Единая Россия» смогла заполучить в парламенте 37 мест.

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