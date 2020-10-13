Битва за парламент: в Заксобрании Кировской области может сократиться число депутатов

Сейчас в состав Законодательного Собрания входят 54 депутата. Фото: zsko.ru

В Законодательное собрание Кировской области внесен законопроект, который может изменить число вятских парламентариев. Сейчас интересы жителей региона представляют 54 народных избранника. Такое количество установлено еще в 1996 году: 27 депутатов избираются по одномандатному округу, а еще 27 - по партийным спискам. Законодатели предлагают сократить число думцев до 40 человек. Уменьшить планируют депутатов «списочников» с 27 до 13 человек.

Сейчас 27 депутатов избираются в парламент по одномандатным округам и 27 - по партийным спискам. Фото: zsko.ru

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в первую очередь учитываются требования федерального законодательства об организации региональных органов власти, а также опыт соседних регионов с меньшей численностью депутатов.

Заместитель председателя Законодательного собрания Роман Титов уверен, что сокращение числа депутатов значительно повысит статус народных избранников.

- Мы с коллегами считаем, что если закон будет принят, то следующим шагом станет сокращение числа госдолжностей в заксобрании - зампредов, председателей комитетов на освобожденной, платной основе, - прокомментировал инициативу Роман Титов. - В перспективе - и сокращение аппарата ОЗС.

Свое мнение высказал и председатель комитета по социальным вопросам ОЗС Дмитрий Сергеев.

- Мое личное убеждение - депутат должен быть привязан к округу, от которого он выдвигается, - считает Дмитрий Сергеев. - Он должен заявить о себе на этой территории, как можно глубже погрузиться в ее проблемы, для этого нужна длительная кропотливая работа, в первую очередь, с людьми.

Оппозиционные депутаты из фракции «Справедливая России» считают, что в избирательной системе произойдет перевес в сторону одномандатных округов.

- Такое перераспределение в пользу депутатов, на наш взгляд, связано с желанием еще более усилить позиции партии «Единая Россия» в областном Заксобрании, - сообщили в партии.

Представители «Справедливой России» уверены, что многие одномандатники будут скрывать свою партийную принадлежность баллотируясь под видом независимых кандидатов. Напомним, что подобная ситуация произошла в 2016 году. Тогда за оппозицию проголосовало большинство избирателей, но за счет одномондатников «Единая Россия» смогла заполучить в парламенте 37 мест.

«Справедливороссы» также предложили и иной подход к сокращению расходов. Так, уменьшить затраты предлагается за счет отмены заработной платы председателям комитетов и их заместителям, а также зампредам спикера. А председателю ОЗС оставить оклад на уровне от 3 до 5 МРОТ.

Член франции «КПРФ» Сергей Мамаев считает: истинная причина планов по сокращению депутатов-списочников в том, что областная власть боится потерять контроль над Заксобранием.

- Всякое «закручивание гаек» и усиление своей власти «Единая Россия» проводит под предлогом сокращения расходов бюджета, - отмечает Сергей Павлинович. - Это лицемерие и цинизм. Если бы власть действительно хотела уменьшить расходы бюджета, то можно сократить средства, которые выделяются на содержание правительства.

Свое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове» высказал и лидер фракции «ЛДПР» Владимир Костин. Он подчеркнул, что разделяет инициативу о сокращении депутатов «молчунов». Однако нужно проработать и вопрос об уменьшении чиновников в облправительстве.

- Критично сэкономить не получится. На содержание Заксобрания тратится порядка 69 миллионов рублей. Цифры большие, - поделился Владимир Александрович. - Но на содержание, например, управленческого аппарата правительства области, то есть на чиновников, у нас уходит больше 1 миллиарда. Мы согласны, давайте у Заксобрания что-нибудь отрежем, но пропорционально сокращению чиновников.

Интересен и тот факт, что на прошлом пленарном заседании депутаты поддержали инициативу руководителя фракции «Единая Россия» Германа Гончарова. Тогда он предложил установить должностной оклад заместителю председателя комитета в размере 50% от оклада губернатора. Среди проголосовавших «За» были и авторы законопроекта о сокращении депутатов, которые сейчас заявляют о необходимости уменьшения расходов на содержание парламента.

Очевидно, что внесенная в Заксобрание инициатива развернется жаркой полемикой депутатов на предстоящем пленарном заседании.

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