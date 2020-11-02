Предприятие оказывает помощь семьям пострадавших от отравления в Кирово-Чепецке

Перед началом заседания Гордумы депутатам сообщили информацию по факту отравления сотрудников. Фото: k4gorod.ru
30 октября состоялось очередное заседание Кирово-Чепецкой городской думы. На нем депутаты заслушали информацию по факту отравления сотрудников на одном из химических предприятий города.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают источник и вещество, которое вызвало отравление семи работников предприятия. Напомним, четыре человека скончались.
Еще трое пострадавших находятся в клиниках Москвы и Нижнего Новгорода. Лечение проходит за счет предприятия. Помимо этого, оказывается помощь семьям этих сотрудников. На эти цели выделено более 6 миллионов рублей.
Бюджет охраны труда предприятия на 2021-21 годы увеличен на 227 миллионов рублей, чтобы усовершенствовать технологический процесс и провести и дополнительное обучение сотрудников.
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