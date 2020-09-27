Коронавирус в Кирове: за неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек

У 1421 жителя области болезнь осложняется пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 27 сентября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом с симптомами болезни. Выписались из инфекционных госпиталей 16 пациентов. Известно, что у всех заболевших болезнь протекала в тяжелой форме.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 1713 зараженных COVID-19, у 1421 жителя области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 35 пациентов. 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 128 (+1). За неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

Таким образом, на 27 сентября в области с начала наблюдения выявлено:

- 8417 случаев заражения коронавирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;

- 6960 жителей области выздоровели;

- 128 пациентов скончались от новой инфекции.