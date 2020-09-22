На базе кировского медицинского университета пройдут исследования новой вакцины от COVID-19

В ближайшее время в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ректор КГМУ Лев Железнов рассказал, что Кировская область готова к проведению исследований новой вакцины от коронавируса. Сейчас регион ждет разрешительных документов, после чего приступить непосредственно к клиническим исследованиям. Они будут проходит на базе медицинского университета.

- На сегодняшний день имеется 200 добровольцев, готовых к вакцинации. Как только мы получим разрешение, будут выбраны 70 человек, отвечающих всем требованиям, - поделился Лев Железнов.

Известно, что добровольцев поместят на 16 дней в стационар клиники КГМУ. Все пациенты буду находиться под наблюдением врачей.

Напомним, что в ближайшее время в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19.

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