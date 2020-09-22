На базе кировского медицинского университета пройдут исследования новой вакцины от COVID-19

В ближайшее время в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ректор КГМУ Лев Железнов рассказал, что Кировская область готова к проведению исследований новой вакцины от коронавируса. Сейчас регион ждет разрешительных документов, после чего приступить непосредственно к клиническим исследованиям. Они будут проходит на базе медицинского университета.
- На сегодняшний день имеется 200 добровольцев, готовых к вакцинации. Как только мы получим разрешение, будут выбраны 70 человек, отвечающих всем требованиям, - поделился Лев Железнов.
Известно, что добровольцев поместят на 16 дней в стационар клиники КГМУ. Все пациенты буду находиться под наблюдением врачей.
Напомним, что в ближайшее время в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635