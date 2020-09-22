Коронавирус в Кировской области, последние новости на 22 сентября 2020 года: количество пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось

Сейчас в реанимации находятся 30 пациентов в тяжелом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, выявили еще 67 жителей региона, заразившихся коронавирусом. Выздоровевших жителей региона намного меньше - 10 пациентов. Кроме того, за минувшие сутки, по данным федерального оперштаба, в нашей области скончался еще один человек с диагнозом «коронавирус».

Таким образом, по состоянию на 22 сентября 2020 года с начала пандемии число помещенных в инфекционные стационары в регионе достигло уже 8008 человек. Выписался из них 6621 житель области. Всего в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 122 заболевших.

В инфекционных стационарах под круглосуточным наблюдением находятся 1555 зараженных новой инфекцией. У них есть все симптомы COVID-19. У 1341 заболевшего врачи диагностируют еще и пневмонию. 30 пациентов в тяжелом состоянии переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, на этом фоне пришлось продлить. Так, массажные и спа-салоны, а также солярии по-прежнему не разрешили открыть. Их деятельность будет ограничена вплоть до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Кроме того, до этого же срока запретили проводить любые дискотеки и другие подобные развлечения, а также массовые мероприятия.

В ближайшее время к нам поступит партия вакцины от COVID-19. По словам первого зампреда правительства области, Дмитрия Курдюмова, жителей региона будут прививать на добровольной основе.

В ходе «пилотной» поставки власти планируют определить наиболее эффективную логистику доставки вакцины в нашу область, чтобы при этом соблюдался необходимый температурный режим. Кроме того, будет отработан механизм проведения вакцинации. В первую очередь прививку сделают кировчанам, занятым в сферах образования, медицины и услуг.

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