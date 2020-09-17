В Кировскую область завезут вакцину от коронавируса

В ходе «пилотной» поставки правительство планирует определить наиболее эффективную логистику доставки вакцины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал, что в ближайшее время в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19. По словам Дмитрия Александровича, вакцинация жителей региона будет происходить на добровольной основе.

В ходе «пилотной» поставки правительство планирует определить наиболее эффективную логистику доставки вакцины в регион и соблюдение при этом необходимого температурного режима. Кроме того, будет отработан механизм проведения вакцинации. В первую очередь прививку сделают кировчанам занятым в сферах образования, медицины и услуг.

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