Коронавирус в Кировской области: в регионе не осталось районов без пациентов с пневмонией

В Кирове лечатся 825 коронавирусных пациентов с пневмонией. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области не осталось ни одного района, где нет коронавирусных пациентов с пневмонией. Сводку по районам по состоянию на 23 сентября 2020 года опубликовал региональный Минздрав.

Согласно предоставленным данным, антилидером по количеству таких заболевших является, конечно же, Киров - 825 пациентов с коронавирусом и осложнением в виде пневмонии. Следом за ним в списке расположились Слободской (78), Вятскополянский (57), Кирово-Чепецкий (56), Оричевский (30) районы.

В списке муниципалитетов, где зафиксировано наименьшее количество таких пациентов, лидируют Кикнурский, Мурашинский, Свечинский и Фаленский районы. В них зарегистрировано всего по одному пациенту с коронавирусом, осложненным пневмонией.