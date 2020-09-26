Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 сентября 2020 года: почти семь тысяч заболевших выздоровели

За сутки коронавирусом заболели еще более полусотни человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, в инфекционные стационары поместили еще 69 жителей региона, заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных стационаров 72 пациента. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель региона.

Таким образом, по состоянию на 26 сентября 2020 года с начала пандемии число госпитализированных больных в регионе достигло уже 8346 человек. Выздоровели 6944 жителя области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 127 человек.

В инфекционных стационарах проходит лечение 1588 пациентов с COVID-19. У 1366 человек из госпитализированных врачи диагностируют еще и пневмонию. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 35 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

В ближайшее время на базе кировского медицинского университета пройдут исследования новой вакцины от COVID-19. Сейчас набралось 200 добровольцев, готовых к вакцинации. По словам ректора КГМУ Льва Железнова, их поместят на 16 дней в стационар клиники университета. Все пациенты будут находиться под наблюдением врачей.

Более того, на днях в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19. По словам Дмитрия Курдюмова, вакцинация жителей региона будет происходить на добровольной основе.

В области не осталось ни одного района без коронавирусных пациентов с осложнением в виде пневмонии. По данным регионального Минздрава на 23 сентября 2020 года, больше всего таких заболевших сейчас выявлено в Кирове - 825 человек. Следом за ним в списке расположились Слободской (78), Вятскополянский (57), Кирово-Чепецкий (56), Оричевский (30) районы. Чуть больше повезло Кикнурскому, Мурашинскому, Свечинскому и Фаленскому муниципалитетам - в них выявили всего по одному пациенту с коронавирусом и пневмонией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте