В Кировской области на подготовку к отопительному сезону потратили 70 миллионов рублей

Старт отопительного сезона в области идет в плановом режиме.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На прошлой неделе в Кировской области начался отопительный сезон 2020/21. В настоящее время тепло начали подавать во все муниципальные образования региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
По словам министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимира Климентовского, старт отопительного сезона в области идет в плановом режиме. Для каждого муниципалитета составлен график подачи тепла в дома.
- В первую очередь отопление подают в учреждения социальной сферы: школы, детские сады, поликлиники, больницы. Далее в жилой фонд, - сообщил Владимир Климентовский.
Отметим, что в текущем году на подготовку к отопительному сезону областной бюджет выделил 70 миллионов рублей. Деньги потратили на ремонт котельных в 22-х муниципальных образованиях.
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