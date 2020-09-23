В Кировской области на подготовку к отопительному сезону потратили 70 миллионов рублей

Старт отопительного сезона в области идет в плановом режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе в Кировской области начался отопительный сезон 2020/21. В настоящее время тепло начали подавать во все муниципальные образования региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимира Климентовского, старт отопительного сезона в области идет в плановом режиме. Для каждого муниципалитета составлен график подачи тепла в дома.

- В первую очередь отопление подают в учреждения социальной сферы: школы, детские сады, поликлиники, больницы. Далее в жилой фонд, - сообщил Владимир Климентовский.

Отметим, что в текущем году на подготовку к отопительному сезону областной бюджет выделил 70 миллионов рублей. Деньги потратили на ремонт котельных в 22-х муниципальных образованиях.

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