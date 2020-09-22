Семь кировских управляющих компаний не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Областной центр готов к отопительному сезону на 100% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник глава администрации Кирова Дмитрий Осипов подписал постановление о начале отопительного сезона 2020/21. В пресс-службе городской мэрии рассказали, что власти также провели совещание с управляющими компаниями.

Руководитель «КТК» Дмитрий Яшин доложил, что областной центр готов к отопительному сезону на 100%. Однако семь из 96 УК до сих пор не предоставили в мэрию необходимые документы для получения паспортов готовности. Несмотря на это все дома технически исправны и могут принимать тепло.

В департаменте городского хозяйства отметили, что постепенная подача ресурса необходима для сохранения гидравлических режимов тепловых сетей. Посмотреть график подачи отопления можно здесь.