Тепло в жилые дома Кирова начнет поступать с 22 сентября

Отопление появится во всех домах Кирова в течение девяти дней после выхода постановления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 сентября, было подписано постановление о начале отопительного сезона 2020-2021 в Кирове. Об этом сообщила администрация города.

Тепло в жилые дома и организации будет поступать от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельных согласно графику. Отопление появится во всех домах Кирова в течение девяти дней после выхода постановления.

В департаменте городского хозяйства отметили, что постепенная подача ресурса необходима для сохранения гидравлических режимов тепловых сетей.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуют ежедневно направлять информацию о включении отопления на объектах социально-культурной сферы и жилищного фонда в администрацию Кирова.

Когда появится тепло в вашем доме, можно посмотреть здесь.