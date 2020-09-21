Тепло в жилые дома Кирова начнет поступать с 22 сентября

Отопление появится во всех домах Кирова в течение девяти дней после выхода постановления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 21 сентября, было подписано постановление о начале отопительного сезона 2020-2021 в Кирове. Об этом сообщила администрация города.
Тепло в жилые дома и организации будет поступать от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельных согласно графику. Отопление появится во всех домах Кирова в течение девяти дней после выхода постановления.
В департаменте городского хозяйства отметили, что постепенная подача ресурса необходима для сохранения гидравлических режимов тепловых сетей.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуют ежедневно направлять информацию о включении отопления на объектах социально-культурной сферы и жилищного фонда в администрацию Кирова.
Когда появится тепло в вашем доме, можно посмотреть здесь.