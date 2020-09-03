Коронавирус в Кировской области: число заболевших увеличилось сразу в нескольких районах

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 1212 человек, зараженных коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Кировской области опубликовал данные о числе зараженных коронавирусом в каждом районе. Статистика учитывает только тех, у кого болезнь протекает с пневмонией. Лидирующим в этом списке остается город Киров. В областном центре зарегистрировано 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Следом за ним идут:

- Вятскополянский район - 74;

- Слободской район - 55;

- Оричевский район - 30;

- Омутнинский район - 25.

В трех районах на данный момент не выявлено заболевших:

- Верхнекамском,

- Даровском,

- Немском.

Отметим, что в прошедшем отчетном периоде было шесть районов, в которых новая инфекция не была обнаружена.

Всего сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 1212 человек, зараженных коронавирусом. Осложнения в виде пневмонии у 1069 из них.

Данные по районам Кировской области на 02.09.2020. Фото: vk.com/medkirovru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте