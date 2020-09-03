Коронавирус в Кировской области: число заболевших увеличилось сразу в нескольких районах

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 1212 человек, зараженных коронавирусом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Минздрав Кировской области опубликовал данные о числе зараженных коронавирусом в каждом районе. Статистика учитывает только тех, у кого болезнь протекает с пневмонией. Лидирующим в этом списке остается город Киров. В областном центре зарегистрировано 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Следом за ним идут:
- Вятскополянский район - 74;
- Слободской район - 55;
- Оричевский район - 30;
- Омутнинский район - 25.
В трех районах на данный момент не выявлено заболевших:
- Верхнекамском,
- Даровском,
- Немском.
Отметим, что в прошедшем отчетном периоде было шесть районов, в которых новая инфекция не была обнаружена.
Всего сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 1212 человек, зараженных коронавирусом. Осложнения в виде пневмонии у 1069 из них.
Данные по районам Кировской области на 02.09.2020. Фото: vk.com/medkirovru
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