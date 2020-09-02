Кировский Роспотребнадзор просит не снимать карантин в области

Кировский Роспотребнадзор просит пока не снимать имеющиеся в регионе ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировских властей просят не снимать введенные из-за коронавируса ограничения. 1 сентября в чате местных предпринимателей в одном популярном мессенджере появилось письмо от регионального управления Роспотребнадзора к губернатору области Игорю Васильеву.

В письме сказано, что ведомство отмечает «ухудшение эпидемиологической ситуации». Показатель распространенности коронавируса в течение августа составил 1,1, что не соответствует показателю выхода из карантинных мероприятий. Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что заболеваемость сохраняет тенденцию к росту, да и пневмонию у горожан продолжают выявлять.

На этом фоне ведомство просит продлить режим повышенной готовности в регионе до 1 октября 2020 года, а также не снимать действующие сейчас ограничения. Кроме того, Роспотребнадзор предлагает запретить очное обучение в учреждениях допобразования и проведение массовых мероприятий без согласования с правительство региона.

Напомним, ранее, еще в июле, ведомство уже посылало аналогичное письмо кировским властям. Правда, ранее в нем речь шла о возвращении всех ограничений.