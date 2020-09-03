Коронавирус в Кировской области, последние новости на 3 сентября 2020 года: областной Роспотребнадзор просит не снимать «коронавирусные» ограничения

Оставшиеся ограничения, в том числе масочный режим, властей просят пока не снимать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным региональных Минздрава и оперштаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 65 жителей Кировской области. Выписали из инфекционных госпиталей, что радует, несколько больше - 72 пациента.

Таким образом, по состоянию на 3 сентября 2020 года за все время наблюдения в нашем регионе зарегистрировали 6782 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекала со всеми симптомами. Выздоровели с момента начала пандемии 5667 кировчан. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей области от новой инфекции за весь период скончались 98 человек.

В госпиталях сейчас находятся 1212 зараженных новой инфекцией, у которых есть все симптомы COVID-19. Количество коронавирусных пациентов с пневмонией региональный Минздрав не уточняет. 29 пациентов помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Количество подключенных к аппарату ИВЛ увеличилось до 15 человек.

Количество контактных и приезжих, находящихся на домашнем карантине, также не уточняется. Известно, что за весь период с домашнего наблюдения сняли более 55000 жителей и гостей области.

Кировский Роспотребнадзор обратился к властям региона с просьбой не снимать оставшиеся ограничения. Очередное письмо от ведомства к губернатору области появилось в чате местных предпринимателей. Согласно ему, эпидобстановка в наших краях ухудшается, рост инфицирования остается, как и тревожно высокий уровень заболеваемости пневмонией. В связи с этим Роспотребнадзор просит продлить режим повышенной готовности до 1 октября, запретить очное обучение в организациях допобразования и проведение массовых мероприятий без согласования с властями.

Минздрав Кировской области в преддверии 1 сентября решил напомнить жителям региона о необходимости соблюдать все противоэпидемические меры. Кроме того, ведомство призывает обратить повышенное внимание на соблюдение требований, продиктованных постановлениями правительства области. Юрлицам и фирмам напомнили о необходимости следить за здоровьем своих сотрудников, а также обеспечить их безопасность на рабочем месте. То есть блюсти социальную дистанцию, дезинфицировать помещения, а по возможности даже ввести масочный режим.

Также напоминаем, что кировский Роспотребнадзор не отрицает возможности второй волны коронавируса в области. По их данным, скорее всего, пандемия будет носить многоволновый характер, и, возможно, нам следует ожидать всплеска заболеваемости.

Коронавирус ударил по всем сферам. Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, также пострадали из-за пандемии. По данным ГЖД, пассажиропоток в текущем году снизился на 26,9%. Пригородными поездами пользовались вдвое больше, чем маршрутами дальнего следования. В августе, по сравнению с предыдущим годом, пассажиров также оказалось в разы меньше.

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