Коронавирус в Кирове: к аппарату ИВЛ подключены 14 пациентов

Состояние пациентов, госпитализированных в отделение реанимации, оценивают как тяжелое. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области заразились коронавирусом еще 64 человека. Ровно такое же количество случаев заражения подтвердили и накануне. Выздоровевших несколько меньше - 40 человек выписали за прошедшие 24 часа из инфекционных стационаров.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 6717 случай заражения;

- 5595 пациентов выздоровели;

- 98 заболевших умерли.

В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 1243 «коронавирусных» пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 31 заболевший. Количество человек, подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, увеличилось - до 14.