Дожди, северный ветер и холод: 13 августа через Кировскую область пройдет мощный антициклон

Порывы северного ветра достигнут своего пика в субботу, 15 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 13 августа, в Кировскую область придет антициклон. По данным кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня на всей Европейской части России наступит существенное похолодание.

Циклон будет двигаться с севера на юг и принесет с собой дожди. Однако в Кировской области осадки будут незначительными:

- 13 августа, четверг - 0,1 мм;

- 14 августа, пятница - 7,3 мм;

- 15 августа, суббота - 0,1 мм;

- 16 августа, воскресенье - 0 мм.

Карта осадков на 13 августа. Фото: gismeteo.ru

По прогнозам синоптиков, самое сильное похолодание придется на пятницу. Температура воздуха в Кирове опустится до +12 градусов. В остальные дни ожидается до 16 тепла.

Порывы северного ветра достигнут своего пика в субботу, 15 августа. Его скорость составит 12 м/с.

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