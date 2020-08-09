Ураган оставил жителей поселка Щеткино Кировской области без медпункта

В начале июля на здание упали два дерева и повредили кровлю. Фото: vk.com/public108310860

Местные жители поселка Щеткино Подосиновского района пожаловались в социальных сетях, что уже около месяца в населенном пункте не работает медпункт. В начале июля на здание упали два дерева и повредили кровлю. Обрушение произошло из-за урагана, который прошелся по северным районам Кировской области.

По словам местных жителей, вскоре после происшествия приехали люди, которые убрали часть веток и привезли новый шифер. Однако в дальнейшем никаких работ по восстановлению медпункта не проводилось.

Дожди регулярно подтапливают помещение медпункта. Фото: vk.com/public108310860

- С тех пор прошел почти месяц, никто ничего больше не делает. Электрики отрезали провода от медпункта. Оборван телефонный провод. Все это время были сильные дожди, и вся вода протекает в помещение, - пожаловали местные жители в группе «ЖЕСТЬ - Подосиновский район»

На данный момент в поселке проживают около 250 человек. Большинство из них это люди преклонного возраста, которые нуждаются в регулярной медицинской помощи.

- Органы местной власти своим бездействием лишают жителей медпомощи, - возмущаются в социальных сетях местные жители. - Вопрос к администрации Подосиновца: когда восстановите здание медпункта, и он снова будет работать со светом и в нормальных условиях?

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