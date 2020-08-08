Последствия смерча в Верхнекамском районе: почти все дома восстановлены

Глава Лойнского сельского поселения Николай Ташкинов: «Сразу же после урагана, ночью, мы открыли магазины, чтобы закупить пленку, рубероид, укрыть дома от надвигающегося ливня». Фото: kirovreg.ru

Дома в селе Лойно, которые были разрушены смерчем 30 июля, почти восстановили. Больше всего пострадали крыши шести жилых домов. Дом № 40 по улице Набережной оказался в центре урагана и пострадал существенно. Кровлю у него снесло вместе со стропилами и бревнами, которые служили основой для них. На четырех домах был разбит шифер, у одного разрушена веранда дома.

Как сообщил глава района, среди жителей села травмированных и пострадавших нет. Денежную компенсацию на ремонт частных домов выделили из районного бюджета.

- Мы оперативно отреагировали на ситуацию и на данный момент восстановление домовладений практически завершено, - рассказал глава района. - Из районного бюджета выделили 210 тысяч рублей. На эти средства мы приобрели материалы для восстановления кровель разрушенных зданий.

Владимир Смирнов, житель улицы Береговой, сообщил, что у его дома снесло половину шифера и пострадала баня. Но восстанавливать строения начали уже на следующий день после урагана.

- Я рад, что финансовую помощь для проведения ремонтных работ оказали сразу, - сказал Владимир, - осталось доделать фронтонную часть дома. Если бы не было помощи, наверное, своими силами я бы этого сделать не смог.

Глава Лойнского сельского поселения Николай Ташкинов рассказал о помощи волонтеров и жителей села, которые приняли участие в восстановительных работах.

- Сразу же после урагана, ночью, мы открыли магазины, чтобы закупить пленку, рубероид, укрыть дома от надвигающегося ливня после смерча, - пояснил Николай Ташкинов.

На сегодняшний день уже восстановили кровли трех домов, еще на двух домах ремонтные работы завершаются.

А Сергей Филиппов, семье которого выделили новый дом, рассказал, что сейчас в нем также идет ремонт, выделены все необходимые строительные материалы, меняется покрытие крыши.

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