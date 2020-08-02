Последствия смерча в Кировской области: разрушил дома, уничтожил урожай и домашний скот

В пятницу, 31 июля, на севере-востоке Кировской области прошел разрушительный смерч. Основной удар непогоды пришелся на деревню Лойно Верхнекамского района. В группе «Любительская Метеорология в Кирове» сообщили, что смерч можно отнести к категории +EF2 по шкале Фудзиты, что примерно соответствует скорости ветра 50-60 м/с.

Очевидцам удалось заснять видео, на котором можно отследить прохождение смерча. Видеозапись появилась в паблике «Кирс Онлайн».

Смерч в Кировской области .Видео: vk.com/kirsonline

Смерч практически полностью разрушил одну из улиц деревни. От сильного ветра пострадали жилые дома и хозпостройки, заборы и даже машины. На дороги рухнули старые деревья, кое-где не выдержали даже столбы линии электропередачи. Скот и домашняя птица также стали жертвами смерча, не говоря уже о посадках и урожае местных жителей.

- С пастбища не вернулся мелкий рогатый скот. У кого-то улетел курятник на другую сторону Камы, часть куриц нашли мертвыми, большую часть не нашли, - рассказали очевидцы.

Сильным ветром поломало деревья и столбы линии электропередачи. Фото: Татьяна Шумайлова, vk.com/etotkirov

Наиболее пострадавший район в Лойно с мрачным юмором окрестили «аллеей смерти». Однако это лишь метафора - к счастью, сведений о пострадавших людях нет.

По Верхнекамскому району прошел разрушительный смерч. Фото: Татьяна Шумайлова, vk.com/etotkirov

Известно, что у восьми частных домов сорвало кровлю. Кроме того, в пресс-службе МЧС по Кировской области сообщили, что жители деревни Лойно остались без электроснабжения. Сейчас на месте разрушений работает бригада спасателей.

- Сил и средств для ликвидации последствий смерча достаточно, - сообщили в пресс-службе МЧС.

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