«Небо готово было взорваться»: в Верхнекамском районе смерч едва не разрушил деревню

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:16:25+03:00

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Стихия обрушилась на Кировскую область. В деревне Лойно Верхнекамского района смерч оставил после себя масштабные разрушения. Фотографии появились в группе «Типичный Киров».

От сильного ветра пострадали жилые дома и хозпостройки, заборы и даже машины. На дороги рухнули старые деревья, кое-где не выдержали даже столбы линии электропередачи. Скот и домашняя птица также стали жертвами смерча, не говоря уже о посадках и урожае местных жителей.

Наиболее пострадавший район в Лойно с мрачным юмором окрестили «аллеей смерти». Однако это лишь метафора - к счастью, сведений о пострадавших людях нет.

В комментариях к посту кировчане массово ужасались разрушениям и всячески сопереживали местным жителям, пострадавшим так или иначе от разбушевавшейся стихии. «Бедные люди!», «Ужас», «Лойно, держись» - такие комментарии оставили жители региона.

- Суну вчера как-то обошло, - заметила одна из кировчанок, - небо готово было взорваться. Обошлось, слава богу.

Кировчанам, однако, следует быть готовым к новым проделкам природы. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 2 августа. Местами по области ожидаются сильные грозы и порывы ветра до 22 м/с.

От разбушевавшейся стихии пострадал и транспорт. Фото: Татьяна Шумайлова, vk.com/etotkirov

Сильным ветром поломало деревья и столбы линии электропередачи. Фото: Татьяна Шумайлова, vk.com/etotkirov

ИСТОЧНИК KP.RU