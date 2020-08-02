2 Авг. 2020 2020-08-02T15:45:18+03:00

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Сегодня, 2 августа, с самого раннего утра идет дождь, который не прерывается в течение нескольких часов. По прогнозам синоптиков, Киров продолжит заливать до позднего вечера. Разумеется такая непогода - это серьезный вызов для проверки городского хозяйства на прочность. К сожалению, уже предварительные итоги оказались неутешительными. Так, горожане активно делятся последствиями сегодняшнего ливня, шутливо называя наш город «Венецией».

Киров превратился в Венецию. Фото: vk.com/zlo43

- Свердлова, 27 - снова потоп от дождя, вода заливается даже в подъезд, - написал кировчанин в социальной сети.

От дождя, вода заливается даже в подъезд. Фото: vk.com/zlo43

Некоторые горожане обнаруживали под своими окнами новые озера и реки, которые появились на бывших улицах.

Некоторые горожане обнаруживали под своими окнами новые озера. Фото: vk.com/zlo43

Потоп на улице Агрономическая. Фото: vk.com/zlo43

- Горный Алтай? Крым? Нет – это Киров улица Агрономическая. Уже 1 сентября по этим «веселым ручейкам» пойдут дети в новую 11 школу, - написал возмущенный горожанин в социальной сети.

Напомним, что 21 июля глава администрации города Кирова Дмитрий Оспиов лично выезжал на участки городских улиц, где ливневая система хуже всего справилась с потоками воды после дождя. Тогда Дмитрий Валерьевич заявил, что в городе ведется работа по «дефектовке» всей ливневой системы. А главная задача - устранить все проблемы. Однако становится очевидно, что ливневая система не справилась и в этот раз.

Нерабочая ливневка на Ивана Попова. Фото: vk.com/stroim_kirov

Отметим, что в Кирове за содержание ливневых канализаций отвечает АО «Гордормостстрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU