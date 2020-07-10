За последние сутки в Кировской области утонули двое мужчин

10 Июль 2020 2020-07-10T14:03:27+03:00

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Несчастный случай произошел на реке Великой у села Великорецкое. В пресс-службе МВД по Кировской области сообщили, что в ночь с 8 на 9 июля во время купания утонул 36 летний мужчина. Известно, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сообщается, что тело удалось извлечь из реки.

Еще одна трагедия случилась у деревни Борок Яранского района. В реке Ярань утонул 46-летний местный житель. В результате поисковых мероприятий тело мужчины удалось найти.

Ранее «Комсомолка» писала, что 7 июля в Кировской области утонул 14-летний подросток. Несчастный случай произошел близ поселка Ленинская Искра Котельничского района. Мальчик купался в устье рек Вятки и Моломы, в неположенном и необорудованном для этого месте.

8 июля на карьере близ деревни Заборье утонул 29-летний молодой человек. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, тело пока не найдено.

По официальным данным МЧС на 8 июля, в Кировской области утонуло 11 человек. Трое из них трое дети.

ИСТОЧНИК KP.RU