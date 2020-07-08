2020-07-08T10:53:09+03:00
Происшествия

В Котельничском районе утонул 14-летний мальчик

Ребенок купался в неположенном месте
Ангелина Табрисова
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Мальчик купался в неположенном месте.Мальчик купался в неположенном месте.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кировской области утонул 14-летний подросток. Подробности сообщил региональный Следственный комитет.

Трагедия произошла вечером 7 июля близ поселка Ленинская Искра Котельничского района. Мальчик купался в устье рек Вятки и Моломы, в неположенном и необорудованном для этого месте. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах утонул ребенок. Областной Следком сейчас проводит проверку. Тело мальчика все еще не нашли.

Это уже далеко не первый случай гибели на водоемах Кировской области за последние несколько дней. Следственный комитет напоминает жителям региона не отпускать детей купаться одних, тем более в незнакомых местах, не поручать присмотр старшим детям за младшими и не подавать негативный пример, купаясь в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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