За сутки в Кировской области утонуло двое детей

7 Июль 2020 2020-07-07T10:06:39+03:00

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В понедельник, 6 июля, в Котельничском районе утонул 12-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области.

Трагедия произошла на пруду в деревне Родичи. По словам очевидцев, на водоем приехала отдыхать компания молодых людей. В какой-то момент ребята заметили, что 19-летняя девушка начала тонуть. Ее друзья бросились на помощь. Они успели спасти девушку. Однако позже они увидели, что пропал 12-летний ребенок, который был в это время в воде. К поискам мальчика подключился 16-летний подросток, ему удалось найти ребенка. Но, к сожалению, было уже поздно. Мальчик погиб.

Еще один несчастный случай произошел на реке Вятка в Лебяжье. Трое школьников отправились на пристать. В пресс-службе МВД рассказали, что у берега была установлена табличка - «Купаться запрещено». Несмотря на это, подростки решили искупаться. Одного из ребят унесло течением, его друзья не смогли ему помочь. 15-летний подросток утонул.

Сотрудники МВД настоятельно рекомендуют рассказать детям о правилах поведения на водоемах. Показать места, где можно купаться. Родителям рекомендуют не отпускать детей на реку одних, а также контролировать их отдых на воде.

Ранее «Комсомолка» писала о пляжах, которым разрешили работать летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU