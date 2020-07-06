Главный городской пляж Кирова готов к открытию

В Кировской области к открытию готовы 17 пляжей. Все они соответствуют нормам безопасности. Сегодня, 6 июля, специальная комиссия МЧС приняла главный пляж Кирова. Оценивались три основных параметра: очищенное дно, визуальное ограничение зоны заплыва и наличие спасательного поста. Сообщается, что все необходимые нормы соблюдены и пляж готов к работе. Кроме того, на пляже собираются обустроить волейбольную площадку.

Всего в Кировской области планируют открыть 20 пляжей:

ЧАСТНЫЕ

• Пляж Титаник, река Вятка;

• Пляж санатория «Митино», пруд в п. Митино;

• «Экстрим-парк» пляж на карьере у д. Гнусино;

• База отдыха «Рыба-Пила», река Вятка;

• Пляж «Егория», карьер д. Трапицыны;

• Санаторий «Вятские Увалы»;

• Пляж «Ялта», карьер д. Трапицыны.

ПЛЯЖИ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

• ДОЛ «Родина», Слободской район п.Зониха;

• ДОЛ «Колокольчик», пруд в г. Омутнинск;

• ДОЛ «Юность», с. Перекоп;

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

• Городской пляж г. Омутнинск (пруд);

• Пляж «Белохолуицкий пруд» (пруд);

• Городской пляж г. Слободской (река Вятка);

• Муниципальный пляж пгт. Даровское (река Кобра);

• Муниципальный пляж с. Кобра (река Кобра) Даровской р-н;

• Муниципальный пляж с. Красное (река Молома) Даровской р-н;

• Муниципальный пляж с. Вонданка (река Вонданка) Даровской р-н;

• Муниципальный пляж с. Писнур (пруд) Даровской р-н;

• Муниципальный пляж п. Ежиха (пруд) Котельничский р-н;

• Муниципальный пляж у старого моста река Вятка г. Кирова.

«Комсомолка» напоминает читателям основные правила поведения на водоемах:

1. Перед купанием надо набраться сил. Никогда не заходите в воду если вы устали.

2. Купайтесь только на специально оборудованных водоемах. Помните, что на официальных пляжах всегда дежурят спасатели и рекреационная зона отделена буйками;

3. Воздержитесь от купания если температура воздуха ниже 21 градуса. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буйки и не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде;

4. Продолжительность купания не должна превышать 15 - 20 минут;

5. Помните, что купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу!

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