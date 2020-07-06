2020-07-06T13:54:15+03:00
Происшествия

В Нововятске утонул 13-летний подросток

Тело нашли только на следующий день
Ангелина Табрисова
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Мальчики купались в неположенном месте. Фото: СУ СКР по Кировской областиМальчики купались в неположенном месте. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Нововятске утонул 13-летний мальчик, купаясь в неположенном месте. Об этом сообщает региональное УМВД.

Трагедия произошло 5 июля около 16.00. Двое ребят, 13 и 15 лет, купались в реке рядом с «Вятским фанерным комбинатом». В этом месте ранее работал земснаряд, поэтому глубина там составляет 3-5 метра. Ребята заплыли на эту территорию случайно и начали тонуть. Очевидцы поспешили на помощь подросткам. Старшего сумели вытащить, младшего же спасти, к сожалению, не удалось. Его тело нашли только сегодня, 6 июля.

Следственный комитет Кировской области начал проверку по факту гибели ребенка. По результатам будет принято процессуальное решение.

К сожалению, это не единственный случай гибели на водоеме за последние несколько дней. Так, 3 июля около 17 часов, по данным кировского УМВД, в пруду поселка Нема обнаружили тело 63-летнего пенсионера.

Следком и УМВД Кировской области напоминают жителям региона не оставлять своих детей во время отдыха на водоеме без присмотра и не разрешайте им купаться одним. Не купайтесь сами там, где это запрещено. Не поручайте присмотр за младшими детьми старшим. Взрослым также необходимо соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде: не злоупотреблять спиртным и не купаться в незнакомых местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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