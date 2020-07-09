В Кировской области утонул 29-летний мужчина

9 Июль 2020 2020-07-09T14:00:50+03:00

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В Кировской области вновь произошла трагедия на водоеме, уже далеко не первая за эти дни. 8 июля близ деревни Заборье утонул 29-летний молодой человек. Информацию сообщило областное УМВД.

Молодой человек вечером, около восьми часов, пришел на пляж карьера вместе со своим четырехлетним сыном. В какой-то момент мужчина начал тонуть и вскоре скрылся под водой. На счастье, рядом проходили учения пожарных спасателей, и один из них заметил ребенка, плескающегося в одиночестве. Мужчины бросились на помощь; мальчика удалось спасти, а его отца, к сожалению, нет. Тело утонувшего ищут до сих пор.

Кировская полиция просит жителей региона быть осмотрительнее на водоемах. Не стоит купаться в незнакомых, необорудованных местах. В жаркие дни лучше не бросаться от воду резко - могут начаться мышечные судороги.

ИСТОЧНИК KP.RU