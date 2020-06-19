2020-06-19T16:01:36+03:00
Общество

В Кировской области пятерых медработников незаконно лишили компенсации

Прокуратура через суд добивается выплат
Виктор Карпов
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Сотрудники прокуратуры проверили обращение пятерых медработников. Фото: prokuratura-kirov.ruСотрудники прокуратуры проверили обращение пятерых медработников. Фото: prokuratura-kirov.ru
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Прокуратура Верхошижемского района приняла меры к восстановлению прав медицинских работников. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверили обращение пятерых медработников. Выяснилось, что в прошлом году сотрудников незаконно лишили компенсации средств по оплате жилищно - коммунальных услуг. Прокурор направил заявление в суд с требованием взыскать сто тысяч рублей в пользу медработников. Отметим, что учителям и врачам, проживающим в сельской местности, по закону положена компенсация расходов за аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Сейчас суд признал требования прокурора законными и обоснованными. Исполнение решений суда находится на особом контроле ведомства.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Богородском районе. Тогда прокуратура потребовала взыскать с регионального министерства финансов более 270 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Вятских Полянах 60 медработников не получили выплаты за работу с больными COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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