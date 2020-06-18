Сотрудники кировского аэропорта «Победилово» вновь не получили зарплату
АО «Аэропорт Победилово» не выплатило заработную зарплату своим сотрудникам за май текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Кировской транспортной прокуратуры.
В мае 2020 года 279 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Известно, что задолженность составили более 2 миллионов рублей. Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, 278 сотрудников не получили зарплату за апрель. Тогда задолженность составила 3 млн 711 тысяч рублей. Правда, деньги выплатили, но только в июне.
Сейчас руководству АО «Аэропорт Победилово» внесено представление. Кроме того, гениального директора компании планируют привлечь к административной ответственности.
В пресс-службе ведомства рассказали, что завтра, 19 июня в 10 часов с трудовым коллективом встретится исполняющий обязанности Приволжского транспортного прокурора Андрей Неговора.
Напомним, ранее сообщалось, что компания получит субсидию из областного бюджета «на финансовое обеспечение затрат за обслуживание воздушных судов в 2020 году». Но точную сумму и дату помощи не сообщили.
Ранее «Комсомолка» писала, что за шесть месяцев 2020 года в Кировской области выявлено более 2300 нарушений трудовых прав граждан. Помимо этого, возбуждено пять уголовных дел за невыплату заработной платы.
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ИСТОЧНИК KP.RU