2020-06-18T16:30:57+03:00
Общество

Сотрудники кировского аэропорта «Победилово» вновь не получили зарплату

Общая задолженность составила почти 2 миллиона рублей
Виктор Карпов
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279 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Фото: pobedilovo.com279 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Фото: pobedilovo.com
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АО «Аэропорт Победилово» не выплатило заработную зарплату своим сотрудникам за май текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Кировской транспортной прокуратуры.

В мае 2020 года 279 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Известно, что задолженность составили более 2 миллионов рублей. Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, 278 сотрудников не получили зарплату за апрель. Тогда задолженность составила 3 млн 711 тысяч рублей. Правда, деньги выплатили, но только в июне.

Сейчас руководству АО «Аэропорт Победилово» внесено представление. Кроме того, гениального директора компании планируют привлечь к административной ответственности.

В пресс-службе ведомства рассказали, что завтра, 19 июня в 10 часов с трудовым коллективом встретится исполняющий обязанности Приволжского транспортного прокурора Андрей Неговора.

Напомним, ранее сообщалось, что компания получит субсидию из областного бюджета «на финансовое обеспечение затрат за обслуживание воздушных судов в 2020 году». Но точную сумму и дату помощи не сообщили.

Ранее «Комсомолка» писала, что за шесть месяцев 2020 года в Кировской области выявлено более 2300 нарушений трудовых прав граждан. Помимо этого, возбуждено пять уголовных дел за невыплату заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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