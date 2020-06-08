2020-06-08T14:44:00+03:00
Общество

Аэропорт «Победилово» получит субсидию из-за коронавируса

Средства выделят из областного бюджета
Виктор Карпов
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Правительство Кировской области компенсируют потери аэропорту «Победилово».Правительство Кировской области компенсируют потери аэропорту «Победилово».Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Правительство Кировской области компенсируют потери аэропорту «Победилово». По информации министерства транспорта, из-за пандемии коронавируса в апреле-мае текущего года «резко снизилось количества обслуживаемых взлетно-посадочных операций». Это привело к простою и снижению выручки.

В пресс-службе правительства Кировской области рассказали, что сейчас проект постановления проходит процедуру согласования. В ближайшее время компании предоставят субсидию «на финансовое обеспечение затрат за обслуживание воздушных судов в 2020 году».

Отметим, что сумма субсидии пока не сообщается. Недавно стало известно, что 278 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату за апрель. Задолженность перед сотрудниками составила 3 млн 711 тысяч рублей.

- Сейчас заработная плата сотрудникам за апрель выплачена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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