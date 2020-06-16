Студенты кировского медицинского университета помогают в борьбе с коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:35:17+03:00

С начала пандемии 437 студентов трудятся в инфекционных больницах области. Фото: vk.com/medkirovru

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Студенты Кировского государственного медицинского университета активно помогают в борьбе с коронавирусом. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что все ребята «прошли специальное обучение, которое включает знания по диагностике и лечению коронавируса и инструктаж по правилам личной безопасности».

С начала пандемии 437 студентов трудятся в инфекционных больницах области и еще 60 ребят пока находятся в резерве. Ректор Кировского ГМУ Лев Железнов подчеркнул, что студенты записываются по личной инициативе, «понимая важность своего участия в борьбе с инфекцией».

Один из студентов пятого курса рассказал о работе в инфекционной больнице.

- В мою первую смену поступило 48 пациентов, - поделился студент ГМУ. - Было тяжело, но я справился. Пришлось привыкать к костюму, к сложностям работы в нем: на руках две пары печаток и пальпировать вены не получается. Но сейчас даже старшая медсестра нас хвалит.

Напомним, что за прошедшие сутки в Кировской области выявили еще 22 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся - 3141.

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ИСТОЧНИК KP.RU