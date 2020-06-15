Коронавирус в Кирове: среднесуточный прирост заболевших - 2%

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:52:38+03:00

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Прирост заболевших в Кировской области сохраняется. Весьма яркую картину происходящего обрисовала глава регионального управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова. Эпидемиологическая ситуация в области, по ее словам, остается нестабильной и имеет неустойчивую динамику.

Кратко и в цифрах:

- среднесуточный темп прироста заболевших в регионе - 2%, за неделю - 12%;

- 47% заболевших подцепили новый вирус в очагах распространения, из них в 28% источник инфекции не установлен;

- за неделю выдано 32 постановления о карантинных мероприятиях в кировских организациях. Среди них 11 детских учреждений, 6 организаций сферы услуг и торговли, 11 производственных объектов.

- за неделю выдали более 50 предписаний о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях;

- сохраняется высокий удельный вес заразившихся при бытовом контакте - 32%;

- выросла доля пенсионеров - 16%;

- средний коэффициент заболеваемости по РФ - 0,96;

- 1114 человек в очагах заражения находятся под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU