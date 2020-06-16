2020-06-15T22:18:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 16 июня 2020 года: выздоровевших вдвое меньше, чем заболевших

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 16 июня
Анастасия РОМАНОВА
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15 выздоровевших кировчан сдали плазму крови для тех, кто ене сумел победить болезнь.15 выздоровевших кировчан сдали плазму крови для тех, кто ене сумел победить болезнь.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Среди кировчан выявили еще 48 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом 21 пациента выписали из инфекционных госпиталей. Таким образом, на 16 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3119 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1724 заболевших выздоровели;

- 26 пациентов умерли;

- 8345 человек на домашнем карантине;

- 26314 жителей области сняты с наблюдения за весь период, в том числе 3967 детей;

- 157132 тестов на коронавирус проведено в области за весь период;

- 113479 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе за последние сутки 1372 человека.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, госпитализированных с диагнозом «коронавирус». В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 17 человек. Девять заболевших подключены к аппарату ИВЛ.

Выздоровевшие кировчане продолжают сдавать плазму крови для тех, кто еще не сумел победить болезнь. Добровольцами стали на данный момент 15 человек.

Несмотря на не очень благоприятную эпидситуацию, кировские летние кафе все-таки откроются. С 16 июня они, а заодно библиотеки и музеи, могут вновь открыть свои двери для посетителей. Для общепита обязательно контролировать социальную дистанцию между гостями и использовать одноразовую посуду. Раз в неделю повара должны будут проверяться на коронавирус. Фуршеты и банкеты при этом по-прежнему запрещены. К слову, если опыт с летними кафе окажется удачным, будет подниматься вопрос о возобновлении работы уже всей отрасли общепита в регионе.

А вот Парад Победы, который должен был пройти 24 июня, все-таки не состоится. Запрет на массовые мероприятия в регионе все еще остается в силе, а такое масштабное торжество явно не станет исключением. Однако вместо него для кировчан организуют другие праздничные события, связанные с историей нашего города и его вкладом в победу в Великой Отечественной войне. Точно пока неизвестно, что приготовили вместо отмененного Парада, доподлинно ясно лишь то, что дата останется неизменной.

По докладу главы регионального управления Роспотребнадзора, среднесуточный прирост заболевших в Кировской области составляет 2%. Средний коэффициент по РФ - 0,96. Эпидемиологическая ситуация в области, по ее словам, остается нестабильной и имеет неустойчивую динамику. Кроме того, по результатам проверок ведомства совместно с прокуратурой Кировской области, очень многие организации продолжают нарушать правила профилактики коронавируса. В прицел попали крупные организации вроде «Авитека» и «Искожа». Торговые центры - «Экоярмарка» и «Солнечный» - также отмечены как нарушители. Всего в области проверили более 450 объектов, в том числе 19 ТЦ Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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